Chefredaktør for populært magasin fratræder efter afsløringer af brownface-kostume og forskelsbehandling af ansatte

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hundredtusindvis af mennesker verden over har i kølvandet på mordet på den 46-årige amerikaner George Floyd demonstreret over den systemiske racisme i samfundet, og også internettets sociale medier koger over af vrede.

Her har mange tilkendegivet og delt deres frustration, bl.a. ved at publicere en illustration af en sort firkant. Men enkelte steder klinger budskabet hult.

For da Adam Rapoport, mangeårig chefredaktør for det populære amerikanske madmagasin Bon Appétit – en publikation udgivet af Condé Nast, der bl.a. også står bag The New Yorker, GQ, Vogue og Vanity Fair – på sin instagramprofil bakkede op om protesterne, blev han i kommentarfeltet straks anklaget for hykleri.

Kritikken, heriblandt fra hans ansatte, voksede natten til tirsdag dansk tid til en sådan størrelse, at Rapoport nu fratræder sin stilling som chefredaktør. Det oplyser han via et opslag på Instagram.

Brownface og forskelsbehandling

Kritikken blev sparket i gang, da et fotografi af Rapoport udklædt som en stereotyp fremstilling af en puertoricaner begyndte at florere på internettet.

Chefredaktøren har på billedet, der ifølge ham selv stammer fra en halloweenfest i 2004, sminket sig med brun ansigtsmaling, såkaldt brownface, en handling, der af mange amerikanere opfattes som stærkt upassende, fordi den trækker tråde til slavetiden og den mangeårige nedgørende behandling af sorte og farvede.

I do not know why Adam Rapoport simply doesn’t write about Puerto Rican food for @bonappetit himself!!! https://t.co/rW0k5tjMoS pic.twitter.com/odZnFLz2gd — chez tammie (@tammieetc) June 8, 2020

Samtidig beskylder både tidligere og nuværende ansatte chefredaktøren og Condé Nast for racebaseret forskelsbehandling internt i virksomheden.

Bl.a. anklager assisterende madredaktør Sohla El-Waylly madmagasinets chefer for bevidst at underbetale sorte og farvede ansatte. I et opslag på Instagram skriver hun, at hun selv er »blevet skubbet foran kameraet« i magasinets populære YouTube-videoer for at foregive mangfoldighed, mens realiteten har været, at kun de hvide redaktører blev betalt for arbejdet.

»Ingen af de farvede ansatte blev kompenseret«, skriver hun.

Hun er samtidig blevet ansat til en lavere løn end de »hvide redaktør med mindre erfaring«.

Hun bakkes op af en tidligere ansat, fotograf Alex Lau, der på Twitter skriver, at han følte sig nødsaget til at sige op efter flere års mislykkede forsøg på at ændre madmagasinets dækning af bl.a. afroafrikansk og afrikansk gastronomi samt sorte kokke.

De »hvide chefer nægtede af foretage de ændringer, mine Bipoc-kolleger (black, indigenous, people of color, red.) og jeg selv konstant kæmpede for«, skriver han blandt andet.

when i asked "why have we shot food all around the world, but haven't touched the entire continent of Africa?", their response: "oh you know, the recipes get tricky, and readers probably wouldn't want to make the food". — Alex Lau (@iamnotalexlau) June 8, 2020

Over for The Washington Post afviser en talsperson for Bon Appétit beskyldningerne om forskelsbehandling af de ansatte:

»Vi har en nultolerancepolitik over for diskrimination og chikane i enhver form«, lyder det i et skriftligt svar til den amerikanske avis.

Talspersonen afviser også, at Sohla El-Waylly ikke er blevet tilstrækkeligt kompenseret for sit arbejde i forbindelse med optagelser til magasinets YouTube-kanal.

I solidaritet med bl.a. Sohla El-Wayllys budskab har flere af de andre værter fra madmagasinets populære videoer meddelt, at de ikke ønsker at optræde foran kameraet, før alle ansatte får lovning på fair betaling for deres arbejde.