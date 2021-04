6 hjerter: Han er måske verdens bedste historiefortæller

Den japanske soldat Hiroo Onoda var 51 år, da han overgav sig 9. marts 1974. Anden Verdenskrig havde været slut i 29 år – størstedelen af Onodas liv – men Onoda havde ufortrødent kæmpet videre på en filippinsk ø. Skudt efter bønderne, brændt deres afgrøder og sovet i mudderet. For at få ham til at overgive sig – til at tro på, at krigen rent faktisk var slut – måtte man flyve hans tidligere kommandant ind. Og det vildeste er, at Onoda ikke var den eneste japanske soldat, der først overgav sig i 1974.

Jeg har hørt historierne om de japanske soldater, der overgav sig årtier efter krigen, før, men aldrig rigtig tænkt over det. Men det har podcasteren Dan Carlin fået mig til. Han indleder sin seneste serie, ’Supernova in the East’, om Japan i Anden Verdenskrig, med historien om Onoda og bruger den til at illustrere, hvor ekstrem en krigernation Japan egentlig var.

For sammenlign lige med Tyskland – som også havde en meget god og disciplineret hær i Anden Verdenskrig. Der var altså ikke tyske soldater, som rendte rundt på græske øer eller oppe i Nordnorge i 1970’erne. De overgav sig pænt og ordentligt samme med alle de andre i 1945.