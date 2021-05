Marcus Rubin: Trump råbte op om valgsvindel. I North Carolina var der faktisk svindel – men det var republikanerne, der svindlede

Der findes to slags mennesker: dem, der er blevet bidt af amerikansk politik, og dem, som ikke er. Endnu.

Tilhører man sidstnævnte kategori, er ’The Improvement Association’, den seneste podcast fra Serial, helt sikkert ikke der, man bør starte. Er man derimod fascineret af amerikansk politik og dens næsten uendelige potentiale for drama, bør man forsøge sig med ’The Improvement Association’, der giver et tankevækkende nærbillede af systemet og dets mange mærkværdigheder.

Temaet for serien er valgsvindel i North Carolina, i et valgdistrikt, der hedder Bladen County. Med Trump har der været meget snak om valgsvindel, det meste – som typisk med Trump – noget sludder. Men valgsvindel findes, og netop Bladen Country blev landskendt, fordi valget af en republikaner til Repræsentanternes Hus i 2018 blev kendt ugyldigt på grund af mistanke om valgsvindel. Noget, som sker meget sjældent i USA, og som derfor vakte en vis opsigt.

Men var det virkelig valgsvindel – og er beskyldningerne om, at demokraterne reelt er sluppet af sted med meget værre ting dernede, rigtige?

Det tager Serial-journalisten Zoe Chase ned for at undersøge. Og som altid med Serial er det utrolig grundigt lavet og elegant fortalt. Zoe Chase får området bragt til live og lytteren til at fornemme den fortættede stemning og det anspændte forhold mellem sorte og hvide vælgere. Hun er sindssygt god til at få folk til at tale og skabe et intimt rum.