Det har brændt siden 1971: Porten til helvede ligger åbenbart i Turkmenistan

Er verden egentlig ved at blive større, eller er den ved blive mindre?

Det kan man godt gå og fundere lidt over i en tid, hvor vi via internettets motorvejsnet både kan eliminere afstande og øjeblikkeligt få kontakt til folk på den anden side af kloden, og samtidig giver det os mulighed for at udforske mere ukendte hjørner af Jorden, vi ellers aldrig ville opdage.