Når man kigger på billederne, er det svært at afkode, hvad Paul McDevitt står for. Men morsomt er det Den skotske kunstner Paul McDevitt, der for tiden kan ses på Martin Asbæk Gallery, efterligner med sit tegneredskab de strøg, som en pensel, dyppet i farve, ville afsætte. Det er morsomt udført.

Det er blevet sagt om udstillingsaktuelle Paul McDevitt (og han siger det i øvrigt også selv), at han griber efter pen og papir før sin smartphone. Men når han griber efter pen og papir, er det ikke for at skrive et budskab, men for at tegne noget. Pennen, blyanten, kridtet og kullet er tegneredskaber, først og sidst.

For den skotske kunstner er selve det at tegne – både når vi taler om mediet: tegningen og processen – den grundlæggende måde at skabe på. Det overraskende er, at dette også gælder, når det, han laver i sit atelier, skal foregive at være malerier.

Det er tilfældet med de relativt nye værker, som nu kan ses i en ophængning hos Martin Asbæk Gallery i København. For han maler ikke med farven. I stedet efterligner han med sit tegneredskab de strøg, som en pensel, dyppet i farve, ville afsætte på papiret – for som den typiske og uforbederlige tegner, han er, bruger han oftere papir end lærred.

Det, han tegner, er den komplekse, hvirvlende struktur i strøgene, så de danner et tæt mønster over hele billedets flade. Enkelte steder blander tekststykker eller -citater sig i helheden. Ordene er medtaget alene på grund af deres grafiske karakter. De er ikke til stede på grund af det, de udsiger eller henviser til.