Spektakulær H.C. Andersen-lysinstallation bliver lukket efter omfattende hærværk En stor del af de 8.000 lyspærer, der er sat op i Eventyrhaven i Odense, er blevet smadret. Nu tager kommunen konsekvensen.

8000 lyspærer er nu slukket og pillet ned en hel måned før tid.

Lysinstallationen 'Field of Light', som blev sat op i Eventyrhaven i Odense i anledning af 150-året for kåringen af H. C. Andersen som æresborger i Odense, har været udsat for hærværk. Det oplyser DR Fyn.

»Her efter juleferien har vi oplevet, at en del ikke har kunne holde fingrene fra installationen, og det har betydet at en del af lamperne har været ødelagt«, fortæller kulturkonsulent i Odense Kommune, Henrik Krarup til DR Fyn .

Odense Kommune havde en aftale med kunstneren bag lysinstallationen, Bruce Monro, at hvis over ti procent af installationen blev ødelagt, ville der komme et erstatningskrav.

»Vi har fra Odense Kommunes side vurderet, at nu var det nok, og vi har også vurderet at rigtig mange mennesker har haft en god oplevelse hernede, og derfor har vi besluttet at pille det ned en måneds tid før planlagt«, siger Henrik Krarup til DR Fyn.

Det smukke lyshav blev sat op i Eventyrhaven i Odense 6. december 2017, hvor kronprins Frederik tændte installationen. Den skulle have stået indtil den 18. februar 2018.