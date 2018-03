Må man ændre på en historisk kunstsamling?: Domstol afgør årelang strid hos Guggenheim Er en kunstsamling et intellektuelt værk, som ikke tåler forandring? Det spørgsmål har i årevis splittet familien til kunstmæcenen Peggy Guggenheim og Guggenheim-fonden i USA.

I langt de fleste tilfælde handler stridigheder i kunstverdenen om penge. Men den franske appeldomstol, Cour de Cassation, skulle onsdag i sidste uge tage stilling til et andet problem, hvor en del af Guggenheim-familien, fonden med samme navn og et af familiens afdøde excentriske medlemmer var hovedpersoner.

Spørgsmålet var blandt andet, om et museum eller en samling grundlagt af en privatperson og senere overtaget af en fond er et ’intellektuelt værk’ eller et kunstværk i sig selv, som skal blive stående, som den oprindelige ejer skabte det.

Efterkommerne af Peggy Guggenheim, som i 1951 åbnede sin private kunstsamling i Palazzo Venier dei Leoni for offentligheden, og som tre år før sin død i 1979 overdrog den til Solomon R. Guggenheim Foundation i New York, har i flere år beskyldt den mægtige fond i New York for at erstatte flere værker fra Peggy Guggenheim-samlingen med malerier og skulpturer fra deres egne samlinger.

Det er imod den aftale, hun indgik i 1976 i forbindelse med overdragelsen af sin egen samling til Guggenheim Foundation, mener hendes arvinger, og de er især rasende over, at Peggy Guggenheims navn ikke længere står alene på muren på det venetianske palads.

Museum er et kunstværk

Her figurerer nu navnet Schulhof efter kunstsamlerne Rudolph og Hannelore Schulhof, som har doneret 83 værker fra deres samling til Guggenheim-fonden, og flere af disse værker befinder sig nu i Venedig. For at skabe plads til disse malerier og skulpturer fra andre samlinger, er dele af den oprindelige samling placeret i magasinerne i paladset.

Hermed er hele ånden i og omkring samlingen i Venedig forvansket, lød det fra Peggy Guggenheims børnebørn og oldebørn i klagen mod Guggenheim Foundation.

»Vi insisterede på, at det centrale spørgsmål i hele denne retssag først og fremmest var at anerkende Peggy Guggenheims samling som et ’åndens værk’«, lød argumentet fra efterkommerne, der er bosat i Frankrig og derfor har klaget til en fransk domstol. Tilføjelserne af Schulhof-værkerne betyder, at Peggy Guggenheims værk ikke længere er beskyttet, vurderede familien.

Det argument afviste den franske appeldomstol med henvisning til aftaler mellem familien og Guggenheim-fonden, som gjorde det muligt at vise kunstværker fra andre samlinger.

Familien har i sin argumentation også peget på, at Peggy Guggenheim selv boede i paladset i 30 år sammen med et stort antal hunde med eksotiske navne som Cappucino og sir Herbert. Hun og hundene er bisat i en af paladsets mure, hvilket indirekte har givet anledning til endnu en konflikt mellem Peggy Guggenheims familie anført af barnebarnet, den tidligere kunsthandler Sandro Rumney, og fonden i New York.

Fonden driver Peggys samling som en rent kommerciel virksomhed Sindbad Rumney, oldebarn

Guggenheim-fonden udlejer jævnligt haven til eksklusive begivenheder.

Det er også imod grundlæggerens ånd, og med Peggy Guggenheim bisat i en af murene er der tale om brud på gravfreden, hvilket er en overtrædelse af den italienske straffelov.

Men også her har familien tabt slaget. En italiensk domstol vurderer, at arrangementerne ikke har en aggressiv eller fornærmende karakter.

Familien klager også over Guggenheim-fondens forsøg på at tjene penge.

»Fonden driver Peggys samling som en rent kommerciel virksomhed«, lød det fra oldebarnet Sindbad Rumney i New York Times, da familien anlagde sagen.

Han henviser til en stor museumsbutik, der som tilsvarende butikker verden over også sælger varer, som intet har med udstillingerne at gøre, og det har for eksempel også været muligt at købe en vinyludgave af Peggy Guggenheims hund Cappucino.

Det er rent Disneyland, siger Sindbad Rumney til New York Times. »Hun var ikke en forretningskvinde. Hun var en kunstelsker, en mæcen«.