Rengøringspersonale smider McDonalds-kunst ud ved en fejl Kunstneren Carol Mays 'Unhappy Meal' lignede så meget dens inspirationskilde, at personalet tog fejl.

Den schweiziske kunstner Carol May måtte lede efter sin skulptur i skraldespanden, da hun for en måned siden udstillede værket 'Unhappy Meal' på en udstilling på Marco Polo Hongkong Hotel i den kinesiske storby Hongkong.

Det skriver det schweiziske medie The Local.

Skulpturen ligner i al sin simpelhed et klassisk Happy Meal fra burgergiganten McDonalds. Der er bare den lille forskel, at den glade mund er vendt om på 'Unhappy Meal'. Forskellen har dog været så lille, at rengøringspersonalet på hotellet kom til at smide den 2.200 kroner dyre kunstgenstand ud.

Skulpturen var udstillet inde på et hotelværelse sammen med andre værker fra det schweiziske kunster-kollektiv 'a-space'.

»I starten syntes jeg overhovedet ikke, at det var sjovt, men senere indså jeg, at det betyder min imitation har været en succes«, siger Carol May til The Local.

Undersøger de lokkende reklamer

En stor del af Mays værker undersøger reklamers lokkende natur.

»McDonalds' Happy Meal er kendt af mere eller mindre alle. Det blev udviklet til børn og lokker dem med forførende legetøj, der med tiden ligefrem er blevet samleobjekter. Jeg vil på samme måde gerne forføre med mine imitationer, men samtidig opfordre til, at man kigger bag facaden«, siger hun til Hyperallergic.

Til trods for at rengøringspersonalet hurtigt opdagede fejlen, var papkassen allerede smadret. Heldigvis har May lavet 30 af dem, så værket er ikke tabt for evigt.