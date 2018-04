Indien bygger verdens højeste statue af politiker og frihedskæmper Indien vil opføre en af landets store politikere, og frontfiguren for Indiens løsrivelse, Sardar Vallahbhbai Patel, som en 183 meter høj stål- og bronzeskulptur.

Verdens største statue, intet mindre. Med en cirka 183 meter høj skulptur i stål og bronze af en af Indiens store politikere og samlingsfigurer overgår landet Kina, der indtil nu har huset verdens største statue med Buddha-figuren ved Forårstemplet i Henan.

For ikke at tale om den bare halvt så høje frihedsgudinde i New York, som med navnet ’Statue of Liberty’ bærer referencer til det mandlige modspil i Indien, som får navnet ’Statue of Unity’.

Statuen er et stoisk monument for Indiens frihedskæmper og første vicepremierminister, Sardar Vallabhbai Patel.

Han var en frontfigur i Indiens løsrivelse fra den britiske krone, og det var med Patel i spidsen –The Iron Man of India, som han kaldes – at 500 løsrevne fyrstedømmer blev samlet til en ny, ung stat med navnet Indien.

Statuen opføres i den vestindiske provins Gujarat, som Patel stammer fra, og Indiens premierminister, Nahendra Modi, var provinsens førsteminister, da han for snart 10 år siden tog initiativ til det 2,8 milliarder kroner dyre monument.

Foto: Courtesy of Michael Graves Architecture & Design

I de sidste 3 år har bygningsarbejdere og ingeniører opført bærekonstruktioner og gigantstilladser ved floden Naramada, hvor et klippeskær ude i vandet skal udgøre statuens platform, lidt i stil med Den Lille Havfrue i København, uden sammenligning i øvrigt.

Et modtagecenter med Patel-museum og restauranter opføres inde på bredden, hvorfra en fodgængerbro fører ud til kolossen, som i den indiske skulptør Ram V. Sutars forestilling skal se ud, som om den går på vandet.

Byggekonsortiet har visse erfaringer med højder: De stod bag Burj Khalifa, som med sine 828 meter er verdens højeste bygning.

Patel når ikke derop, men han vil overgå Den Lille Havfrue og hendes samfulde 3 meter med omkring 60 gange. Hun har så også fået stjålet hovedet et par gange. Det bliver svært i Gujarat.