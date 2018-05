Historisk udstilling med store brasilianske kunstværker er samlet igen efter mange års adskillelse 70 af de mest prominente brasilianske kunstnere donerede i 1944 en række værker til den første fællesudstilling for brasiliansk kunst i Storbritannien. Den er nu igen samlet på den brasilianske ambassade i London.

Når man er i krig, er det rart med en venlig hilsen fra nære venner. Sådan en hilsen fik briterne fra Brasilien i 1944. 25.000 brasilianske tropper kæmpede sammen med de allierede tropper, men brasilianerne støttede ikke kun med militære kræfter.

70 af de mest prominente brasilianske kunstnere donerede værker til den første fællesudstilling for brasiliansk kunst i Storbritannien. De blev udstillet i hele landet, bl.a. på Royal Academy of Arts og Whitechapel Gallery. Salget af værkerne støttede den britiske krigsindsats, og mange af værkerne blev solgt til private samlere. Brasilianerne fik også mulighed for at give deres støtte til det britiske demokrati og landets frihedskamp.

Historien kunne sådan set være afsluttet i 1945, da krigen sluttede, for her blev de brasilianske værker spredt rundt i private hjem, og som årene gik, forsvandt den brasilianske kunst fra briternes erindring.

Men efter mange års adskillelse er værkerne nu igen samlet på den brasilianske ambassade i London. Her bliver de udstillet frem til 22. juni på udstillingen ’The Art of Diplomacy’. Her kan man se ’Halvheksen’. Værket har faktisk to titler: ’Fugleskræmslet’ og ’Halvheksen’. Et værk, der blev malet af Candido Portinari (1903-62) i 1940. I denne periode malede Portinari ofte malerier af folket på landet. Det er blevet til udstillinger med portrætter af kaffebønder og tobaksbønder.

Senere malede han endnu flere portrætter af mennesker i fugleskræmselpositurer.

Det er dog ikke alle værkerne fra den oprindelige udstilling, det er lykkedes kuratorerne at finde. 20 af de 70 kunstnere er udstillet, og der i alt udstillet 24 værker på ambassaden.