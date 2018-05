Voldgiftsdomstol skal bedømme sager om forfalskninger og ophavsret En ny domsinstans i Haag skal afgøre kunsttvister.

Kunst. En nyoprettet domsinstans for kunsttvister åbner 7. juni i Haag i Holland, hvor også Den Internationale Domstol har til huse. Voldgiftsdomstolen skal bestå af en række eksperter og forligsfolk snarere end egentlige dommere.

Ideen er at lave et internationalt forum, der kan afgøre uenigheder om eksempelvis forfalskninger, ophavsret eller kunsttyveri, som markedet respekterer, og som arbejder hurtigere og er mere gearet til de dilemmaer, der er i kunstsager, end det almindelige retssystem er. Det skriver The Art Newspaper.

Domsinstansen kommer til at høre under Netherlands Arbitration Institute, en uafhængig voldgiftsret med base i Rotterdam.

Sager, der ender i den nye voldgiftsret (som hedder Court of Arbitration for Art) vil blive ført af voldgiftsdommere, der er advokater med særligt kendskab til kunstens verden. Det er dem, der indkalder vidner og eksperter, i modsætning til i et civilt søgsmål, hvor de respektive parter hver indkalder vidner, som så kan blive anklaget for at være partiske.

Med den nye domstol er ideen, at alle parter accepterer at lade Court of Arbitration for Art nå en afgørelse på uafhængig vis, en afgørelse, som parterne derefter skal rette sig efter.