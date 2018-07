Narcissistisk fotoudstilling er et godt eksempel på, at humoren trives i bedste velgående i Tyskland Når tyske Martin Liebscher laver fotokunst, er der især én person, han bruger igen og igen. Og det er Martin Liebscher! I galleri Martin Asbæk er han – bogstavelig talt – til stede over det hele.

FOR ABONNENTER Hvis – eller rettere når – en kunstner udfører sit eget selvportræt, behøver det ikke at være et udtryk for egocentri, egomani, narcissisme o.l. Dertil er genren for almindeligt udbredt, også blandt klassiske malere. Kunsthistorien – især den ældre del af den – rummer talrige eksempler på, at en kunstner har benyttet den nærmeste og billigste model, han eller hun råder over, nemlig sig selv. Få fuld adgang i 3 måneder for 299 kr Eller prøv én måned for 1 kr. Se tilbud Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her