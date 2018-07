Genremaleriet er tilbage: Jamen, er det ikke Kristus, der kommer gående der på Dronning Louises Bro med sit kors? Islændingen Thrándur Thórarinsson er slet ikke som andre malere. For han har genoplivet folkelivsskildringen.

Gad vide, hvad årsagen er til, at en kunstner ved navn Thrándur Thórarinsson midt under den såkaldt sene postmodernisme uprovokeret giver sig til at male genrebilleder, eller folkelivsskildringer. For sådan kalder man prosaiske fremstillinger af almindelige mennesker i den slags situationer, som de fleste hverdage i vor verden består af.