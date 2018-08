Stjålet Buddha vender hjem til Indien efter 60 år Statuen blev opdaget på den prestigefyldte kunstmesse i Maastricht i Holland. Både kunsthandler og sælger er gået med til at returnere statuen til Indien.

I 1961 forsvandt denne sjældne Buddha-statue fra et arkæologisk museum i Indien. For nylig blev den opdaget på en stor kunstmesse i Maastricht, og i forbindelse med Indiens nationaldag i onsdags blev statuen givet tilbage til de indiske myndigheder.

Bronzeskulpturen er en af i alt 14 Buddha-statuer fra 12. århundrede, som blev stjålet fra det arkæologiske museum i Nalanda i Indien for 57 år siden.

Ifølge den britiske avis The Guardian menes statuen at have skiftet hænder adskillige gange, før den for nylig blev indleveret hos en antikhandler i London, der tog den med til kunstmessen i Maastricht i Holland i marts.

Her blev den opdaget af Lynda Albertson, der er leder af organisationen Association for Research into Crimes Against Art, som arbejder for at opspore stjålne kulturskatte.

Hun var så overrasket over at finde et stykke tyvegods på messen i Maastricht, der er kendt for at være en af de mest prestigefulde i verden, at hun straks tog kontakt til sammenslutningen India Pride Project.

Her kunne man hurtigt bekræfte, at Buddha-statuen er en af de kunstskatte, som har været forsvundet fra Indien i årtier.

Ifølge The Guardian vidste hverken kunsthandleren eller den person, der havde indleveret Buddha-statuen til salg, at den var stjålet, og de har begge indvilliget i, at den nu vender hjem til Indien.