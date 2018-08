Museer fyldes med kunst lavet af mænd: »Museerne er simpelthen nødt til at bruge mere tid og energi på at orientere sig bredere« Kunstmuseerne køber flere værker lavet af mænd end af kvinder. Ifølge museerne skyldes det strukturelle og historiske forhold. Men det betyder ikke, at man ikke kan forbedre statistikken, mener Akademiraadet.

FOR ABONNENTER Kunstsamlingen på National Gallery i London indeholder 21 værker skabt af kvindelige kunstnere. Det gør den, efter at museet i begyndelsen af juli erhvervede sig maleriet ’Self Portrait as Saint Catherine of Alexandria’ af den italienske barokkunstner Artemisia Gentileschi. Med en samling, der tæller i alt 2.300 værker, er kvindelige kunstnere mildt sagt ikke overrepræsenteret på det statslige britiske museum for billedkunst. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind