Museer køber stadig mest kunst skabt af mænd Det halter gevaldigt med andelen af værker fra kvindelige kunstnere , og det ærgrer Akademiraadet.

Se lige billedet: 286 værker af mænd, 97 af kvinder. Sådan ser fordelingen ud, hvis man kaster et blik på erhvervelserne hos Statens Museum for Kunst i perioden 2007 til 2017.

På Heart, museet for samtidskunst i Herning, har man indlemmet 156 værker i samlingen de seneste 10 år. 17 af dem er skabt af kvinder.

Hos Kunsten i Aalborg har man indkøbt 200 værker af mænd mod 85 af kvinder de seneste 10 år.

Selv om balancen nuanceres, hvis man alene ser på indkøb for egne midler og ikke donationer, er tendensen stadigvæk klar: Museerne køber fortrinsvis værker skabt af mænd. Det ærgrer formand for Akademiraadet, der rådgiver staten i kunstspørgsmål, Milena Bonifacini:

»Det kommer ikke som nogen overraskelse for mig, at udviklingen går langsomt, og derfor vil jeg også gerne efterlyse større fokus på den her ubalance rundt omkring på museerne«.

Forslag: Kønsbalance i årsrapport

Næstformand i brancheorganisationen Danske Museer og direktør på Kunsten i Aalborg Gitte Ørskou mener ikke, generelle retningslinjer for kønsbalancen i museernes indkøb er nogen god ide.

»Til gengæld bør museerne hele tiden have for øje, at vi skriver kunsthistorie i det øjeblik, vi køber et værk ind til vores samlinger. Vi skal have opmærksomhed på diversitet i vores indkøb, så eftertiden kan få et godt og repræsentativt billede af den kunsthistorie, der udspiller og udspillede sig«.

Ifølge en række museer, Politiken har været i kontakt med, kan kønsubalancen til dels forklares med, at deres samlinger repræsenterer perioder, hvor der var flere mandlige end kvindelige kunstnere.

Hans Dam Christensen, professor i kulturformidling ved Københavns Universitet, kortlagde museernes indkøb og udstillinger i 2014. Også dengang viste der sig en markant overvægt af værker udført af mænd på museerne.

»Det her tema diskuterer vi jo med fire-fem års mellemrum, og hver gang lover museerne bod og bedring, men i praksis får de ikke for alvor gjort det store ved det«.

Han nævner, at politikerne kunne gøre det til et krav, at museerne i deres årsrapporter forholdt sig til kønsbalancen i det forgangne år, både når det gælder indkøb og udstillinger.