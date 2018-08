Henry Moores liggende skønheder gemte sig i hemmelig samling fra Nazityskland Henry Moores skitse af de liggende kvinder fra 1920'erne var under mistanke for at være stjålet af nazisterne, men et BBC-program har nu fundet frem til, at skitsen ikke er stjålet og kan nu opleves igen på Kunstmuseum Bern.

Det ligner næsten en udgravning af en skjult skat, arkæologi for kunstkendere, der lag for lag graver sig ned i en sær mands samling og finder nye ting. Senest er en skitse af billedhuggeren Henry Moore dukket frem af den mystiske Gurlitt-samling. Det er efterhånden syv år siden, tysk politi under efterforskning af en skattesag trængte ind i en lejlighed i München. Her fandt de den mistænkte Cornelius Gurlitt, og 1.500 kostbare kunstværker var gemt blandt gammel dåsemad og juicekartoner. Læs også: Museer vil ikke tilbagelevere nazisternes stjålne kunst: Nu har Louvre lavet en udstilling med 31 af malerierne Den 80-årige indehaver af lejligheden var søn af Hildebrandt Gurlitt, som under Anden Verdenskrig fik til opgave at samle kunst fra hele Europa til Hitlers Führermuseum. Kunsten blev plyndret fra museer og private, og en hel del endte i Hildebrandt Gurlitts egen samling. Den skjulte han, da krigen sluttede, hvorefter den gik i arv til Cornelius Gurlitt, som boede sammen med skatten i sin lejlighed og solgte lidt, når han manglede penge. De mange kunstværker testamenterede Cornelius Gurlitt til museet i Bern, som stadig leder efter de oprindelige ejere. Derfor havde museet bedt folkene bag BBC-programmet ’Fake or Fortune’ om hjælp til at få identificeret skitsen af de liggende kvinder. De fandt altså frem til, at akvarellen er lavet af Henry Moore i 1920’erne. Og at skitsen ikke er blevet stjålet som så mange andre ting i Gurlitt-samlingen. Henry Moore havde givet tegningen til et tysk museum, der igen havde solgt den til Hildebrandt Gurlitt. »Nu ved vi, at den er ægte, og at den ikke blev stjålet af nazisterne. Så nu kan museet i Bern igen vise den for publikum«, siger kunsteksperten Philip Mould fra BBC-programmet til Guardian.