'Ægte' Da Vinci-maleri angiveligt solgt for på russisk eBay for 500 mio. kroner Maleriet 'En ung pige i pels' er ifølge en russisk sælger blevet afsat for over 537 millioner kroner, selv om ingen kan bekræfte, om maleriet er ægte.

Når vi hører om salget af dyre malerier, foregår det normalt gennem store, eksklusive auktionshuse. Men det har den russiske mand 'Dimitrij' valgt at være flintende ligeglad med.

Han har netop solgt, hvad han hævder at være et ægte maleri af Leonardo da Vinci på hjemmesiden Avito, der er en russisk pendant til eBay. Det skriver The Art Newspaper.

Prisen for maleriet? Over 72 millioner euro, hvilket svarer til godt og vel 537 mio. kroner.

Sælgeren forklarer i sin salgsannonce, at ægtheden af maleriet 'En ung pige i pels' er blevet bekræftet af det svenske firma Atelje Catellani, der prissætter kunst.

Før opslaget blev taget ned fra Avito, fremgik det blandt andet, at 'Dimitrij' satte maleriet til salg for en fjerdedel af den værdi, det var anslået til at have:

»Se her: Jeg sælger det originale Leonardo da Vinci-maleri 'En pige i pels'. Lokation: Tyskland... anslået værdi €280m... forlangt pris €72 m.«, stod der i salgsannoncen.

The Art Newspaper nåede at få taget et skærmbillede af salgsannoncen, inden den blev taget af Avito.

The Art Newspaper nåede at få taget et skærmbillede af salgsannoncen, inden den blev taget af Avito.

Solgte også e-bøger

The Art Newspaper har været i kontakt med 'Dimitrij' og spurgt ham, hvorfor han har valgt at sælge maleriet online i stedet for via et auktionshus.

»Hvorfor synes du, det er så mærkeligt? Jeg kunne jo sælge det gennem Avito«, siger 'Dimitrij', der samtidig ikke vil fortælle sit rigtige navn, hvordan han har fået fat i maleriet eller hvem køberen er. Og som samtidig fortæller, at det altså er lykkes at sælge maleriet på hjemmesiden.

Tilbage i 2014 skrev mediet Artnet, at 'En ung pige i pels' var endnu et eksempel på et maleri, hvor ejeren eller nogle kunstvaluarer mener, de har fået fingre i et eftertragtet Leonardo da Vinci-maleri. Selv verdens dyreste maleri 'Salvator Mundi', der sidste år blev solgt for 2,8 milliarder kroner, er gentagne gange blevet udsat for nøje undersøgelse fra kunsthistorikere, der ikke mener, at det er ægte.

Ifølge Art Newspaper havde 'Dimitrij' andre ting til salg på Avito, mens han solgte maleriet. Det var blandt andet e-bøger og materiale til at blive certificeret i projektledelse.