Danmark nedlægger forbud: Maleri af verdensberømt impressionist må ikke forlade landet En udenlandsk person, som købte portræt på dansk auktion i maj, ville have det med sig ud af landet. Nu er det i stedet endt på nordsjællandsk museum.

Fremover vil man kunne betragte Camille Pissaros 'Portræt af dreng' på kunstmuseet Ordrupgaard. Det er blevet resultatet af den seneste tvist mellem det danske Kulturværdiudvalg og en udenlandsk køber, som i foråret erhvervede portrættet og siden ansøgte om at føre det ud af landet.

»Det er udvalgets opgave at medvirke til, at vi ikke mister de vigtigste unikke kulturværdier til udlandet. Udvalget har vurderet, at der er grundlag for at nedlægge forbud, og at maleriet skal placeres på kunstmuseet Ordrupgaard, hvor det vil bidrage til historien om Danmark og danskerne«, udtaler formand for Kulturværdiudvalget, Svend Larsen.

Den udenlandske køber erhvervede portrættet i slutningen af maj hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner i København, da det havde nået et hammerslag på en million kroner.

Pissarro malede portrættet i midten af 1850'erne på De Dansk Vestindiske Øer, hvor han blev født i 1830 som dansk statsborger og siden skabte en række ungdomsværker.

'Portræt af en dreng', som indtil auktionen var ukendt, forærede Pissarro til juristen Hermann Meier Hjernøe, før han rejste til Paris, og det har siden været i Hjernøe-familiens eje.

Pissarro blev verdensberømt for sit kunstneriske virke i Frankrig, og udråbt til 'impressionismens fader', men han var dansk statsborger hele sit liv, og det faktum har haft betydning for Kulturværdiudvalgets afgørelse, oplyser man.

Museumsdirektør Anne-Birgitte Fonsmark fra Ordrupgaard udtaler:

»Der er tale om en absolut ener i dansk kunsthistorie. Vi har nu fået et dansk guldalderportræt af en afrikansk dreng, malet af en af de største, franske impressionister, og det er en helt usædvanlig cocktail. Danske kunstmuseer har mange guldalderportrætter, men de skildrer mestendels det hvide borgerskab. Der findes ikke tilsvarende i dansk kunsthistorie, og i hele Pissarros ganske omfattende, tidlige værk er portrættet en stor sjældenhed«.

Havde den udenlandske køber afvist at sælge sit nyerhvervede portræt, skulle det blive på dansk jord, og det ville være strafbart at føre det over grænsen. To berømte danske guldaldermalerier, som blev opkøbt af en schweizer i slutningen af 1990'erne, befinder sig fortsat i en bankboks i København som følge af et udførselsforbud og en mangeårig konflikt med Kulturværdiudvalget, mens et maleri af Eckersberg sidste år kom ud af bankboksen efter 19 år i skjul. Det er nu på Statens Museum for Kunst.

Statens Kulturværdiudvalg har ikke som tidligere midler til at opkøbe kulturgenstande, som de giver forbud mod at føre ud af landet. Købet af maleriet er gjort muligt ved hjælp af donationer fra Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Ny Carlsbergfondet samt Slots- og Kulturstyrelsen.