10 kunstnere med indianske rødder anvender moderne teknologi til at fortælle historien om indiansk liv i USA op gennem historien »Værkerne bringer de to spirituelle ideologier sammen«, nævner en af kunstnerne, der står bag udstillingen.

At det digitale 21. århundrede og den amerikanske indianske kultur skulle have noget med hinanden at gøre, er måske ikke en tanke, der umiddelbart ligger først for.

Men det giver fint mening for Kevin McKenzie, der deltager i udstillingen ’Transformer: Native Art in Light and Sound’ på National Museum of the American Indian i New York.

Her præsenterer 10 kunstnere med indianske rødder 10 installationer, der anvender moderne teknologi til at fortælle historien om indiansk liv i USA op gennem historien.

Kevin McKenzie bidrager med værket ’Father, Son, Holy Ghost’, tre bisonkranier støbt i polyuretan med neonrør:

»Jeg kan godt lide det traditionelle look, men de har også en maskinalderæstetik. Neonen giver en lysende nostalgi, en spirituel kvalitet. Det er varmt og indbydende, men samtidig konfrontatorisk«, siger McKenzie om sit værk i et interview med skolebladet på University of Regina, hvor kunstneren er ved at gøre den kunstfaglige uddannelse færdig, han aldrig kom til ende med i 1980’erne.

McKenzie er fra en blandet halvt indiansk, halvt europæisk familie.

»Værkerne bringer de to spirituelle ideologier sammen. Jeg blev opdraget katolsk, men har også min indianske baggrund. Værkerne kombinerer de to som en form for selvportræt«, siger han.