Dette er ikke Marina Abramovic' øjne ... Det samme kvindeansigt pryder i disse dage mure i London, New York, Milano og Hongkong. Men hvem er kvinden?

Kunst. Hvem kigger ud her mellem skodderne?

Denne kunstmur er netop blevet afsløret i Milano, og det samme kvindeansigt pryder i disse dage mure i London, New York og Hongkong.

I sin helhed viser motivet plakaten for den kommende udstilling ’The Artist Is Present’, der skal vises på Yuz Museum i Shanghai fra 11. oktober. Og hvis udstillingens titel lyder bekendt, giver det mening.

For ’The Artist Is Present’ var titlen på den serbiskamerikanske performancekunstner Marina Abramovic’ berømte udstilling, der kørte på MoMA i New York i 2010, hvor kunstneren i tre måneder sad stille på en stol otte timer om dagen.

Kunstnerens øjenkontakt med museets besøgende, som én efter én tog plads foran hende, udgjorde værket.

På plakaten for udstillingen så Marina Abramovic lige frem for sig med det mørke hår ned langs ansigtets højre side.

Præcis som på murene i Milano, London, New York og Hongkong. Men det er ikke Marina Abramovic, det er en kvinde, der ligner hende, det er en kopi af Abramovic’originale plakat.

For udstillingen ’The Artist Is Present’ i Shanghai tematiserer netop kopiering. Ifølge kurator Maurizio Cattelan udfordrer den »de helligste principper i moderne kunst: originalitet, sandhed og identitet.

Hvordan kan denne treenighed nås gennem gentagelse, og hvordan kan originaler blive bevaret gennem kopier?

Regel nummer et: Sandhed handler om at tro«.