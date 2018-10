Glædesløse billetsælgere er lige ved at ødelægge dronningens udstilling på Amalienborg

Nogle rum er dystre og hemmelighedsfulde, andre er royalt overdådige, et rum tangerer det sødladne, mens det sidste rum, hvor dronningens foto er flankeret af H.C. Andersens portræt er for opstyltet.

Hundene i ’Fyrtøjet’ er blevet udstyret med tekopper, møllehjul og Rundetårn og er noget af det fineste på udstillingen, men ellers er det mest interessante faktisk det rum, der er blevet indtaget af dronningens arbejdsbord, skuffer, skabe og dynger af udklip, glanspapir, stofprøver, internationale magasiner, sakse, limstifte og klipsemaskiner.

Her kan man for alvor mærke, at vi har en dronning, der er kreativ langt ind i knoglerne, og man mangler kun et lydspor, hvor hun fortæller om sin begejstring for teater og ballet, så ville det være perfekt. ’Eventyrdronningen’er et indblik i dronningens univers, hvor kreativiteten bobler.

Det er underholdende, men også for sødt. Rigtig interessant bliver det først, når man kommer hjem og kan dykke ned i udstillingsbogen. Her springer dronningens anekdoter og overvejelser frem, og udstillingen får de nuancer, man savner, når man går igennem de nysselige sale. Som et rigtigt eventyr ender det hele heldigvis godt.