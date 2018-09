Vender i 1934 tilbage til Danmark og bliver en del af de danske surrealister. Bidrager blandt andet til udstillingerne ’kubisme = surrealisme’ (Den Frie Udstillingsbygning, 1935) og ’Fantastic art, dada, surrealism’, der i 1937 vises på MoMA i New York.

Født 1904. Død 1996. Uddannet på bl.a. Kunstakademiet i København, som hun forlader for at rejse til Paris, hvor hun går på Fernand Légers Académie Moderne og møder sin kommende mand, Isak Grünberg.

Ægteparret og deres to børn flygter under Anden Verdenskrig til Sverige. Thoresen rejser efter skilsmisse i 1953 tilbage til USA.

Surrealisterne forsøger, med afsæt i Sigmund Freuds teorier om psyken, at frisætte underbevidstheden fra fornuften og lade drifter og poesi komme helt op til overfladen.

De har tidligere været overset, men ...: Nu er der hele to udstillinger om danske kvindelige surrealister, og du bør unde dig selv at se dem begge Franciska Clausen har allerede opnået en vis opmærksomhed de senere år, og nu er turen kommet til hendes kolleger, Elsa Thoresen og Rita Kernn-Larsen, der alt for længe har været overset.