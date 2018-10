Kommunerne bruger flere penge på kunst: Vi kan se, at når børnene fordyber sig i kunst, får de faktisk en forståelse af livet, de ikke får andre steder Undersøgelse fra Statens Kunstfond viser, at kommunerne har overtaget en stor del af betalingen for kunstprojekter, efter at staten begyndte at skære i støtten.

I Aarhus, Sønderborg, Odense og Egedal Kommuner brugte man sidste år mange penge på kunst i det offentlige rum.

Eller kommunerne brugte i hvert fald over gennemsnittet mange penge på kunsten.

Det viser rapporten ’Kunst i det offentlige rum. Kommunernes investeringer, praksis og motivation’, som analysebureauet Seismonaut har udarbejdet for Statens Kunstfund. Den bygger på besvarelser af et spørgeskema fra 78 af landets 98 kommuner.

Rapporten viser, at landets kommuner i 2017 brugte flere penge på at støtte kunst i det offentlige rum, end de gjorde i 2014. Hvor tallet i 2014 var 13 millioner kroner, lå det sidste år på 22 millioner kroner.

Rapportens resultat stemmer overens med en afdækning, Politiken sidste år foretog, hvoraf det fremgik, at kommunerne overtager en stadig større del af betalingen for kunstprojekter rundt om i landet fra staten, der reducerer støtten.

Undersøgelsen giver et øjebliksbillede af, hvor meget de enkelte kommuner har brugt på kunst i det offentlige rum i 2017. Aarhus, der var europæisk kulturhovedstad i 2017, har eksempelvis brugt over 3 millioner kroner, hvilket er det højeste beløb. Odense har angivet mellem 500.000 og 3 millioner kroner i lighed med kommuner som Egedal og Helsingør.

Dannelse på programmet

I nogle kommuner er politikerne begyndt at sætte penge af til kunsten, enten som et fast beløb eller en procentdel af anlægssummen ved kommunale projekter. Flere kommuner indfører også en politik for kunst i det offentlige rum.

Ifølge rapporten har halvdelen af de adspurgte kommuner en formaliseret praksis, når det kommer til at støtte af kunst. Dog er det kun to af de adspurgte kommuner, der har kunsten prioriteret som et indsatsområde med fast bevilling over flere år.

I Guldborgsund Kommune indstillede kultur-, fritids- og bosætningsudvalget i år til, at kommunen bruger 1 procent af anlægssummen ved store kommunale byggerier på kunst.

Forslaget kommer nok ikke igennem ved årets budgetforhandlinger, siger formanden for kultur-, fritids- og bosætningsudvalget, Martin Lohse.

Og kommunen er heller ikke en af dem, der skiller sig ud i opgørelsen over, hvem der har postet flest penge i offentlig kunst.

Når børnene fordyber sig i teater, musik, billedkunst eller litteratur, så får de faktisk en forståelse af livet, de ikke får andre steder Martin Lohse, Guldborgsund Kommune

Martin Lohse vil dog stille forslaget igen næste år. Han mener nemlig, at kommunen har haft stor gavn af at bruge penge på kunst i det offentlige rum.

»Vi vil gerne have, at vi som borgere møder kunsten, men også så at sige kunsten bag kunsten. Det betyder, at der ikke bare skal være en række statuer, som folk går forbi uden at tænke over dem, men at vi også gør dem aktuelle for folk«, siger Martin Lohse.

Det har kommunen blandt andet gjort med projektet ’Statuerne taler’. Her lavede en kunstnergruppe fortællinger, der passede til de enkelte statuer, som så blev fremført for eksempelvis institutionsbørn i kommunen.

»Der står en statue af nogle roepiger inde i Sakskøbing, som så at sige fortalte deres egen historie. Om, hvor de kom fra, hvad det var for et liv, de levede, og hvad det var, de repræsenterede. Hvis der er penge til det, kan alle jo købe professionelle kunstneres skulpturer og få dem sat op, men vi vil gerne have borgerne til at tænke over dem, vi har«, siger Lohse.

Til inspiration og undren

I Guldborgsund er støtten til kunst en del af et overordnet fokus på dannelse, hvor »børnene faktisk får nogle forståelser for, hvem de er som mennesker, og hvad det er for en verden, de lever i«.