Drama i spansk kloster: 500 år gammelt Tizian-maleri af den korsfæstede Kristus er faldet ned fra væggen og gået i stykker Et Tizian-maleri, der hang i sakristiet i det kongelige kloster i San Lorenzo de El Escorial, er faldet ned. Maleriet er nu hasteindlagt hos konservatoren på Prado-museet i Madrid.

Det lyder som et banalt uheld, men kunne være endt i en kulturhistorisk tragedie.

Et maleri af den italienske renæssancemaler Tizian, der hang i sakristiet i det kongelige kloster i San Lorenzo de El Escorial lidt uden for Madrid, er faldet ned af væggen.

Ifølge det spanske medie ABC var maleriet sidste år udlånt til en udstilling på Thyssen-Bornemisza-museet i Madrid.

Altså er det ikke lang tid siden, at det blev hængt op igen.

Det 242 centimeter høje maleri, der forestiller Kristus på korset, er hængt op med beslag både i den øvre del af rammen og længere nede.

Angiveligt skulle det være pudslaget oven på stenvæggen i det gamle kloster, der har givet efter for vægten, hvorefter maleriet er faldet ned oven på et stort skuffedarium (som også er et historisk klenodie fra renæssancen) – med det resultat, at der kom en »betragtelig horisontal revne« i maleriet.

Hvordan skaden præcist tager sig ud, er stadig uvist, men det skulle angiveligt være rammen, der er knækket, og som har skadet den nederste del af maleriet. Maleriet er blevet sendt direkte til konservator på Prado-museet i Madrid.

»Det er et af de vigtigste værker fra den sidste etape af Tizians virke, hvor han søgte efter et dramatisk udtryk ved hjælp af pletter og klatter og nærmest ikke gjorde sine værker færdige. Det her er et af de bedste eksempler på det«, siger Fernando Checa, tidligere direktør på Prado-museet, til ABC.

Maleriet blev bestilt af den senere spanske konge Filip II, som Tizian, der var en populær portrætmaler ved Europas hoffer, også har portrætteret.

Det har været udstillet meget få gange og har ellers hængt gemt væk i de kongeliges gemakker i El Escorial.