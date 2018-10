Chok på auktion: Banksy løfter sløret for fejlslået makulering af 9 millioner kroner dyrt kunstværk Under prøverne virkede mekanisme, der skulle makulere kunstværk, hver gang, hævder den anonyme kunstner i ny video.

Det fik kunstkendere og store dele af den øvrige offentlighed til at spærre øjnene op, da et værk af gadekunstneren Banksy delvist makulerede sig selv efter et hammerslag på auktionshuset Sothebys tidligere på måneden.

Nu oplyser Banksy, at den opsigtsvækkende manøvre rent faktisk slog fejl, da det var meningen, at værket skulle have været helt ødelagt.

I en video, som den anonyme kunstner har lagt på sin hjemmeside, kan man se, hvordan han installerede den mekanisme i rammen, der fik billedet til at makulere.

I videoen ser man en person, der trykker på en knap i auktionshuset, hvorefter billedet makuleres for øjnene af de måbende kunstkøbere.

Videoen afsluttes med teksten 'under prøverne virkede det hver gang', hvorefter manøvren demonstreres.

Det pågældende kunstværk 'Girl with Baloon' blev solgt for over en million pund eller 8,9 millioner kroner, inden det delvist destruerede sig selv.

Salgsprisen var blandt de højeste nogensinde for et kunstværk af Banksy, der hovedsageligt udfører sin kunst i byrummet.

Banksy er en graffitimaler fra byen Bristol, der omkring år 2000 begyndte at bruge metoden stencil til at lave ikonisk og ofte humoristisk samfundssatire på husmure og andre steder i det offentlige rum.

'Girl With Baloon' er et af Banksy s bedst kendte værker.

Det forestiller en pige, der rækker ud efter en hjerteformet ballon, som umiddelbart lige er gledet hende af hænde.

Selv deltager Banksy ikke i auktioner, da han anser dem for at være for kapitalistiske.

Kunstneren har tidligere udtrykt stor vrede over, at samlere betaler for at købe hele mure for at sikre sig hans kunstværker.

ritzau