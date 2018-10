6 hjerter: Der er drama og passion i hver en centimeter ler i fantastisk udstilling af Jais Nielsens keramiske livsværk Jais Nielsen vendte gang på gang tilbage til Bibelens fortællinger i sine keramiske værker. Det lyder måske tungt, men keramikmuseet Clay præsenterer det så indbydende, at det nærmer sig en åbenbaring.

Det begynder med masser af schwung. Så bliver det mere lavmælt og underspillet for så atter at løfte sig langsomt langsomt, til man næsten når himlen.

Kunstanmeldelse









Jais Nielsen – epos i ler. Keramikmuseet Clay. Middelfart. Til 8. april

Sådan er det at opleve Jais Nielsens keramik på keramikmuseet Clay i Middelfart.

Ved indgangen til udstillingen har Clay placeret to kolossale jubilæumskrukker fra Helsingør, et kæmpe relief med Diana og Aktæon samt endnu en gigantisk krukke. Så er tonen slået an. Det er keramik i særklasse.

Og det er de helt store fortællinger, som bliver omsat til ler og glasur med alterbordforsiden ’Jesu liv’ i forgyldt rødler som det helt store clou ved udstillingens afslutning.

Kunstneren Jais Nielsen (1885-1961) var samtidig med Axel Salto (1889-1961), hvis keramik i dag går for skyhøje summer og rask væk eksporteres til store samlinger i udlandet, hvor man er blevet forelsket i Saltos vilde og knoprede stil.

blå bog Jais Nielsen Debuterede som maler i 1907 og begyndte efter et ophold i Paris at skabe stadig flere værker i keramik. I forbindelse med udstillingen er den store antologi ’Jais Nielsen – et epos i ler’ udkommet. Her fortæller sønnen Henrik Jais Nielsen om sin far, ligesom Jais Nielsens religiøse motivverden gennemgås.

Samme hype er der ikke om Jais Nielsens keramik, hvilket nok skyldes, at han hverken var vild eller organisk i sit udtryk.

Salto elskede, når glasuren overraskede og gik bevidst efter et udtryk, der fik hans krukker til at ligne vækster fra naturen.

Jais Nielsen slap aldrig kontrollen med sin keramik og brugte de store flader som lærreder til de bibelske fortællinger, han konstant tog afsæt i.

Som keramikere var de ligemænd, vil jeg påstå – men hvor Jais Nielsens motiver kredser om kristendommen, er Saltos værker måske mere overraskende i udtrykket, fordi man kan blive ved med at falde i svime over hans evne til at omsætte naturens former til stentøj.

Det betyder ingenlunde, at man kan affeje Jais Nielsen, for med sine motiver berører han den kristendom, som er så gennemgribende for den måde, vi lever på. Skyld og straf. Underkastelse og ydmygelse. Kærlighed og tilgivelse.

Tilværelsens store temaer løber igennem Jais Nielsens keramik, men aldrig på en tung og formanende måde – men som en evig glæde over at være i live.

Som kunstmaler blev Jais Nielsen tidligt optaget af kubismen og modernismens avantgarde.

Op til Første Verdenskrig opholdt han sig i tre år i Paris, hvor han sugede Picassos, Matisses og Rodins kunst til sig, ligesom han blev helt forgabt i de klassiske samlinger på Museé de Cluny.

Han debuterede som maler på Kunstnernes Efterårsudstilling allerede i 1907, men fra 1915 begyndte keramikken at tiltale ham stadig mere.

I begyndelsen var det brugskeramik og stentøj for Dansk Kunsthandel, men da Den Kongelige Porcelænsfabrik fik øjnene op for hans talent, hyrede de Jais Nielsen til at skabe værker, der kunne udstilles på Verdensudstillingen i Paris i 1925.

Det var klogt, for det gav den gamle porcelænsfabrik den internationale opmærksomhed, som den ønskede, samtidig med at Jais Nielsen fik mulighed for at arbejde sammen med fabrikkens dygtige drejere, modellører og glasureksperter.

Fra brugskeramikkens lille skala blev Jais Nielsens værker hurtigt større og nåede et højdepunkt med den mandshøjde skulptur ’Pottemageren’ i 1923, som han fik udført i flere eksemplarer.

Derpå stod der religiøse temaer på dagsordenen.