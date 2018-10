Efterladenskaber efter bristede drømme og social deroute: Joachim Koester er vidunderligt ukrukket og klar i spyttet i sine fotografier Man skal give sig god tid for at følge Joachim Koesters mange associationer, men man er hele tiden i gode hænder hos den New York-baserede danske kunstner, hvis udstilling på SMK er vildtvoksende og helt vidunderlig.

Når Joachim Koester fotograferer cannabisplanter, kommer de til at se ud som insekter: lodne, levende og en smule foruroligende.

Kunstanmeldelse









Joachim Koester: Patterns, Shimmers, Scenes. Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst. Til 3. februar

De rejser sig med strittende smalle blade og topskud, som samler sig i behårede kugler, der tilsyneladende kan være på størrelse med knytnæver.

Det med størrelsen kan man læse sig til i de ledsagende tekster, der er lige så meget en del af Koesters udstilling i Kobberstiksamlingen som billederne. For Koester (f. 1962) har siden gennembruddet i 1990’erne fortalt om sine værker i usædvanlig høj grad og på en virkelig informativ facon.

I modsætning til en del andre kunstnere, der som Koester associerer, sammenstiller og skaber nye sammenhænge, er Koester nemlig helt ukrukket og klar i spyttet.

Hvilket er vidunderligt, for så kan man bruge sin hjernekapacitet på at følge med i stedet for også at skulle afkode informationen.

Fotografierne af cannabisplanter står således ikke alene, men ledsages af en nøgtern redegørelse for Ronald Reagans ’War on Drugs’, der i 1980’erne navnlig fokuserede på hjemmedyrket pot.

Dette havde dog uforudsete konsekvenser, idet de strenge straffe førte til en forædling af cannabisplanten, så man fik mere pot ud af færre planter.

Koester trækker ikke trådene helt op til i dag, hvor flere stater i USA delvis har legaliseret pot. Men historien om Reagans angreb på det, han så som en reminiscens af 60’ernes modkultur, er klassisk Koester: at en bevægelse, et fokus kan føre frem til noget, man ikke havde forestillet sig på forhånd.

Et andet typisk træk ved Koesters kunstneriske produktion er gentagelsen, ofte i form af en undersøgelse af steder, som andre tidligere har forholdt sig til.

Det ser man i serien ’Histories’, hvor Koester har opsøgt og genfotograferet de bygninger, der for årtier siden var motiv for fotografer som Bernd og Hilda Becher, Ed Ruscha og Robert Smithson.

Sidstnævnte fotograferede således i 1967 det fraværende centrum af byen Passaic i staten New Jersey og beskrev byen som fuld af huller.

Koester har fundet frem til det samme sted, årtier senere, og selv om 60’ernes Golden Coach Diner er blevet erstattet af Dunkin’ Donuts og McDonald’s, er der stadig ikke tale om en fungerende bymidte.

Desuden er Koester gået på jagt i lokalaviserne fra præcis den dato, Smithson var i Passaic, og har som en anden konspirationsteoretiker sat cirkler om udvalgte ord, så de danner Smithsons dom over byen: »Passaic seems full of holes«.

Og sådan bliver der ved med at være korrespondance mellem de udstillede værker. ’Histories’ leder således elegant videre til serien ’Some Boarded Up Houses’, hvor Koester fokuserer på huse, som beboerne er blevet tvunget til at forlade på grund af finanskrisen.

Her fornemmer man det liv, der tidligere har udfoldet sig med disse huse som centrum, samtidig med at fotografierne viser, hvor hurtigt bygninger forgår, når vi ikke bruger dem længere.

I den ledsagende tekst fortæller Koester, at husene minder ham om de tomme skaller af insekter, der hænger tilbage i edderkoppens spind.

Men her består spindelvævet af økonomiske kræfter og transaktioner, mens efterladenskaberne peger på bristede drømme og social deroute.

Dette tema går igen, når Koester er på sporet af den opium, der i 1800-tallet førte til to opiumskrige mellem England og Kina.