Stjernekunstners kontroversielle livmoder-skulpturer bliver endelig vist frem i Mellemøsten Sløret er nu endelig løftet fra briten Damien Hirsts 14 kæmpeskulpturer, der forestiller et fosters udvikling. Skulpturerne står foran et hospital i Qatar og forventes at skabe stor debat.

Den store åbningsreception var egentlig for fem år siden. Foran byggepladsen til Sidra-hospitaleti Qatars hovedstad, Doha, åbnede 14 balloner sig som blomster. I ballonerne befandt sig lige så mange omfangsrige bronzeskulpturer, der visualiserede rejsen fra undfangelse til fødsel.

Skulpturerne bærer navnet ’The Miraculous Journey’ (Den mirakuløse rejse) og er skabt af britiske Damien Hirst, en af verdens rigeste kunstnere.

Skulpturerne forestiller fostre – heriblandt et sæt tvillinger – i forskellige stadier af graviditeten, så både størrelse og placering i livmoderen varierer. Også en sædefødsel er repræsenteret.

Rækken af statuer kulminerer med en 14 meter høj nyfødt baby, der løfter det ene ben og på en gang ligner Godzilla og skrøbeligheden selv.

Tilsammen vejer statuerne over 200 ton, men siden åbningsreceptionen i oktober 2013, hvor flere medlemmer af Qatars kongefamilie var til stede, har fostrene i livmoderne trygt været skærmet af for omverden.

Den officielle forklaring var, at Sidra-hospitalet stadig var under opførelse, så skulpturerne skulle dækkes til for at undgå skader fra støv og murbrokker. Andre rygter går på, at modstanden på blandt andet sociale medier var stor.

Ved receptionen i 2013 sagde Damien Hirst til lokalmediet Doha News, at det var en meget modig række af skulpturer. Om den 14 meter høje Godzilla-baby sagde briten dengang:

»Kulturelt er det den første nøgne skulptur i Mellemøsten«.

Det er lederen af Qatars statslige museumsmyndighed – og emirens søster – Sheikha al Mayassa Hamad bin Khalifa al-Thani, som har truffet beslutningen om de potentielt kontroversielle skulpturer. Hun mener ikke, at skulpturerne bør afføde negative reaktioner.

»Skulpturer som disse er mindre vovede end nogen med meget nøgenhed. Der er et vers i Koranen om fødselsmiraklet, så det går ikke imod vores kultur eller religion«, sagde hun i 2013 til The New York Times.