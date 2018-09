Havfruer og vaskemaskiner: Det er ikke småting, man kan fange i en netundertrøje Flere vaskemaskiner i Laundry Zone Los Angeles er blevet udstyret med haler af kunstneren Olivia Erlanger.

Et møntvaskeri er et sted, hvor man kan blive overrasket. Hvor man kan få mere at vide om sine medmennesker, end man måske bryder sig om. Om de andres valg af trusser, antallet af huller i deres sokker eller den sande historie bag den der plet ...

Men stamgæsterne hos Laundry Zone i Los Angeles-bydelen Arlington Heights får lidt mere med hjem fra deres vaskeri.

Kunstneren Olivia Erlanger har nemlig udstyret et par af maskinerne med havefrue-haler, der stikker ud af de åbne tromler.

»Jeg håber, det kan skabe en lille sprække i hverdagens almindelighed«, siger hun til Los Angeles Magazine.

»Jeg er interesseret i havfruer som en arketype, der kommer før kønnet, noget intetkønnet. En blandings-eksistens vi tager på os, når miljøforandringer på en måde forvandler os«

Udstillingen af blevet til i et samarbejde med galleriet Mother Culture, der ligger tæt på Laundry Zone, og det var stifterne af galleriet, der gav Olivia Erlanger ideen til at flytte kunsten ind ved siden af kogevasken. Hun siger, at halerne både har overrasket og glædet vaskeriets kunder.

»Jeg vil gerne gå fra at skabe kunst til at skabe miljøer, så det var naturligt at flytte ind i det offentlige rum«.