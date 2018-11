»Alarmerende«: Billie Maya og de andre unge billedkunstnere ville tjene mere, hvis de gik på dagpenge

Det private marked tager føringen

En af grundene til, at det kun er få, der tjener mange penge, hænger sammen med det private markeds interesse i trofækøb. Det, som forsker Trine Bille i undersøgelsen kalder for ’Superstar-fænomenet’.

»På efterspørgselssiden kan mekanismer som ’bandwagon-effekten’, hvor popularitet avler større popularitet, fordi flere forbrugere kommer ’med på vognen’, være med til at skabe superstjerner. Chancen for at blive en af de få superstjerner er meget lille«, står der i undersøgelsen.

I dag står det private marked for 86 procent af købene, mens det offentlige kun står for 12 procent. Kunstmuseerne for de sidste 2.

Ifølge Trine Bille er et af projektets væsentligste bidrag, at det giver mulighed for, at politikere og andre kan justere ordninger og lovgivning på et oplyst grundlag.

»Det er så op til beslutningstagerne at vurdere, om for eksempel det offentlige bidrag til kunstområdet er passende, eller om der bør justeres på nogle af de forskellige ordninger«, siger hun.

Rystende resultater

Resultaterne er »alarmerende«, mener formanden for Billedkunstnernes Forbund, Nis Rømer. Der er ganske vist ikke noget nyt i, at mange kunstnere tjener lidt, mens få tjener meget, men at en del kunstnere har en indtægt langt under fattigdomsgrænsen, er »rystende«, mener han.

»Trods vores høje uddannelsesniveau, stærke personlige drivkraft og de mange arbejdstimer, vi lægger i udøvelsen af det fag, vi elsker, udgør vi en absolut lavindkomstgruppe. Det billede kan og skal ændres. Men det kræver, at både politikere og beslutningstagere i kunstlivet tænker nyt og handler på det«, siger han.

Det har historisk set altid været svært at etablere sig selv som ny og ung kunstner. Det tager lang tid og kræver ofte mere end blot talent for kunst. Men de nye tal er ifølge Nis Rømer så alvorlige, at man ikke længere kan lukke øjnene for, at der er brug for nye tiltag.