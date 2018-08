Mindre gallerier bliver presset af de store og økonomisk stærke kunstmesser Flere mindre gallerier verden over er begyndt at samarbejde om at udstille på en anden måde – for eksempel på de aktuelle festivaler Condo og danske Chart, hvor det er billigere at være med end på de mest prestigefyldte kunstmesser. De er nødt til det. For den unge og eksperimenterende kunst er truet, siger ekspert.

Er man en yngre og eksperimenterende gallerist, kan det være svært at komme ind i en kunstverden, hvor dyre og prestigefyldte messer er afgørende for overlevelse. De største koster op til en halv million kroner at deltage i for gallerierne. Det er dyrt. Specielt hvis man som yngre galleri skal turde tage nogle chancer med sit udstillingsprogram og ikke altid lave sikre kommercielle udstillinger.

Det er en af grundene til, at den danske gallerist Christian Andersen for nylig var med i det kunstneriske samarbejde Condo i New York. Det var noget andet end de internationale messer, der længe har defineret måden, man solgte kunst på.

For på Condo kom man ud af de store messehallers små uniforme præsentationsrum og ind i lokale galleriers udstillingslokaler på Manhattan.

For Christian Andersen var det en anden måde at kuratere sine kunstenere på. Og det handlede mere om det kunstneriske udtryk end om at sælge sine værker.

»Som gallerist følte man, at man stod sammen. Så fra et kunstnerisk perspektiv giver det her gode muligheder for den næste generations kunst«, siger han.

Det er meget svært at presse nytænkning ind i det lukkede messemiljø Gallerist Bo Bjerggaard

Det er på mange måder den samme årsag til, at den etablerede gallerist Bo Bjerggaard var med til at starte den danske kunstmesse Chart Art Fair for seks år siden. Her forsøger man også at gøre det hele til en mere samlet udstilling i stedet for, at hver enkelt galleri er for sig selv som på messerne.

Bjerggaard repræsenterer ellers etablerede kunstnere som Tal R, Per Kirkeby og John Kørner. Hans galleri er et af dem, der er med på flest af de prestigefyldte messer. Sidste år deltog de i ti. Han savner dog, at folk møder værkerne som kunst og ikke som et brand.

»Det er konteksten, jeg er kritisk over for. Altså de mange båse, hvor man går fra galleri til galleri og får ’smagsprøver’ på deres program uden en egentlig og samlet kuratering«, siger han.

»Og det er meget svært at presse nytænkning ind i det lukkede messemiljø«, forklarer Bo Bjerggaard.

Chart Art Fair, der finder sted i weekenden på Kunsthal Charlottenborg, er en udstilling, der er attraktiv for kunder, de lokale og turister.

»Alle får mere ud af det, og det giver en meget bedre mulighed for at eksperimentere. Det er pointen«, siger han.

Trofækunst

Kunstmarkedet har generelt ændret sig de sidste par år. Specielt fordi det gallerirum, der før i tiden både var til udstilling, eksperimenter og salg, i dag blot er en af mange salgsplatforme. Men på de store messer, i auktionshusene og ikke mindst på internettet er kunst blevet en kommerciel vare i langt højere grad end tidligere. Det forklarer kunstrådgiver og tidligere gallerist Christina Wilson.

Og det presser særligt de gallerister, der som Christian Andersen fokuserer på de nye og eksperimenterende kunstnere. Han ved, at skal han lave flere sikre salg, skal han fremvise malerier. Men Christian Andersen vil gerne arbejde på kunstens præmisser. Han synes, det er sjovt at finde de nye strømninger og bringe dem til live i sit galleri gennem forskellige kunstnere.

Det amerikanske medie Artnews beskrev sidste år, hvordan særligt presset fra de store kunstmesser har været medvirkende til, at et hidtil uset stort antal gallerier lukkede i USA og Europa i løbet af 2017.

Ifølge The New York Times er en af årsagerne, at mange kunstsamlere særligt efter finanskrisen i 2008 langsomt er begyndt at samle på de mere etablerede kunstneres værker. På trofækunsten. Det sikre.