Tysklands mest frygtede satiriker bliver genopfrisket i det Berlin, som han hudflettede i 1920'erne Bröhan-museet i Berlin viser stor udstilling med den tyske satiriker Georg Grosz, hvis foretrukne offer i tegninger og malerier var Berlins herskende klasse.

Bröhan-museet i Berlin er et museum for jugendstil, art deco og funktionalisme. Måske ikke ligefrem et sted, hvor man ville forvente at møde Weimarrepublikkens nok betydeligste satiriker.

Men museet har sat Georg Grosz (1893-1959) på plakaten, og udstillingen med denne tegner, maler og scenograf er et møde mellem en samfundsrevser og det samfund, der fik ham til at gå på barrikaderne. Her kommer vi tæt ind på livet af et menneske, for hvem kampen mod militæret, kirken, magten og hele den herskende klasse var det, der gav kunsten både mening og indhold.

Han hudflettede magten og den offentlige moral, og magtens og moralens vogtere svarede naturligvis igen og anklagede ham for obskønitet og gudsbespottelse

Mellemkrigstidens Berlin spejler sig i Georg Grosz’ billeder, og spejlbillederne ser alt andet end smukke ud. Grosz pyntede ikke på den virkelighed, som han mødte i gaderne, eller på forlystelsesstederne og værtshusene, når natten faldt på. Han hudflettede magten og den offentlige moral, og magtens og moralens vogtere svarede naturligvis igen og anklagede ham for obskønitet og gudsbespottelse. For var Grosz uenig med nogen, gemte han ikke på det. Sådan havde det altid været.

Reddet af et job i New York

Grosz havde været heldig ikke at lide samme skæbne som millioner af andre, der også gjorde tjeneste i Første Verdenskrigs skyttegrave. Han blev hjemsendt i 1917 efter en typisk disciplinærsag. I 1918 meldte han sig ind i det kommunistiske parti, i 1920’erne var han på konfrontationskurs med Weimarrepublikkens borgerlige Tyskland. Han havde næppe overlevet nazisternes magtovertagelse i 1933, hvis ikke han samme år var rejst til Amerika for at varetage et job i New York som underviser i kunst.

Udstillingen viser en række af de fotografier, som han tog under overfarten. De er ikke særlig kendte, i modsætning til de satiriske tegninger og hans malerier. Hovedparten af de udstillede værker stammer fra to privatsamlinger, som ikke har været offentligt tilgængelige. Dermed bringes der aspekter frem af Grosz’ indsats, som kan forny billedet af ham som kunstner. Det er heller ikke særlig kendt, at han også løste opgaver for teatret. Men han har efterladt sig skitser til både scenebilleder og kostumer, og de vil også være at se i Berlin.

Opholdet i Amerika endte med at skuffe denne ’Kulturbolsjevik nummer 1’, som han engang blev kaldt. I 1959 vendte Grosz tilbage til Berlin, som han 15 år tidligere havde hudflettet i sine mange satiriske tegninger og malerier. Grosz havde levet livet frygtløst og farligt. Skæbnen ville, at en trappe gjorde det af med ham. Han døde efter et fald.

Depraverede Berlin

Lige nu rettes lyset fra flere sider mod Berlin, som byen tog sig ud for små hundrede år siden. På det kongelige kunstmuseum i Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts, kan man for tiden opleve en anden udstilling om samme by i den samme periode. Den har titlen ’Berlin 1912-1932’, og hvis du følger med i tv’s nye drama-krimi-serie ’Babylon Berlin’, vil du også her møde en skildring af den depraverede tyske hovedstad, som den tog sig ud, årtiet før Hitler kom til magten.