Britisk kunsts enfant terrible fremstilles som netop det: en slem, slem dreng

Enfants terribles er der efterhånden en del af i Storbritannien.

Blot som en følge af de verserende Brexit-forhandlinger har man oplevet en lille parade af især mænd, som kunne fortjene betegnelsen. Derfor har man været tilbøjelig til at glemme, at den engelske kunstner Damien Hirst længe havde en slags patent på navnet.

Hvis nogen gik for at være a bad boy, altså en slem dreng, i britisk kunst, var det især ham. For Hirst har udstillet parterede dyr i formaldehyd, f.eks. en tigerhaj, vist menneskekranier garneret med over 8.000 kostbare diamanter og opnået priser på sine værker, der overgår alle andre engelske kunstneres. I konkurrence med tyskeren Gerhard Richter går han for at være verdens dyreste nulevende kunstner.

Nu har en italiensk kunstner, Valter Casotto, taget dette enfant terrible-begreb meget bogstaveligt og sammensat et billede af Damien Hirst, hvor han spiller rollen som netop det. Casottos Damien Hirst-baby er vist i selskab med sit eget legetøj, og det udvalgte legetøj rummer referencer til kunstnerens egne værker.

Her finder man bl.a. en haj i miniatureformat, en ko (for sådan en ko har kunstneren også skåret igennem og nedsænket i en stor vitrine med konserveringsvæske) samt de sommerfugle, som ofte optræder i hans værker.

Sammen med andre hyperrealistiske værker er den lille Hirst udstillet på Londons Opera Gallery, som ligger på adressen New Bond Street nr. 134. Men han er kommet i passende selskab.

For i nærheden af den lille baby med de høje priser vil man kunne finde lige så ungdommelige udgaver af f.eks. den kontroversielle italienske billedhugger Maurizio Cattelan og Paul McCartney fra The Beatles.

Udstillingen kan ses til 28. december.