Lillebitte college i USA har muligvis fundet et Edvard Munch-maleri i gemmerne

En lillebitte by, Northfield i Minnesota – nærmest en landsby – kan måske vise sig at kunne prale af et kunstværk i verdensklasse.

St. Olaf College fik i 1999 doneret et maleri, som meget kunne tyde på, er malet af norske Edvard Munch. Det er eksperterne fra Edvard Munch Museet i Oslo, der skal blåstemple maleriet endeligt, og museet har udtalt til Wall Street Journal, at museumspersonalet har for travlt med at flytte ind i en ny bygning til at svare på de mange spørgsmål om værkets autenticitet.

Maleriet, der ikke er helt færdiggjort, formodes at forestille violinisten Eva Mudocci, som den norske kunstner havde en affære med i 1903, og som han lavede i hvert fald tre litografier af.

Ifølge ArtNet skiltes de to elskende brat i 1904, hvilket kan være en grund til, at portrættet forblev ufærdigt. Der er dog historier om, at Munch skulle være far til Mudoccis to børn, og de to genoptog tilsyneladende forholdet i årene omkring 1910 og vedblev at være venner i yderligere en snes år.

Man ved fra Munchs brevveksling, at han i slutningen af 1903 var i færd med at male Mudocci. Optegnelserne fra en auktion i 1959 nævner et Munch-maleri af Mudocci.

En analytiker har vurderet, at alle de elementer, farver såvel som kemiske bindemidler, der optræder i malingen på billedet, er typiske for Edvard Munch netop i de første år af 1900-tallet, selv om det faktum ikke alene kan legitimere værket.

Maleriet blev sammen med mere end 2.000 værker doneret til Flaten Art Museum, der hører under St. Olaf College.