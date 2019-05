Guide: 7 ting, du skal se under Art Week Copenhagen

Der skabes masser af god kunst her til lands, og publikum er for alvor ved at få øjnene op for, hvad samtidskunsten kan: skabe komplekse samtaler om livet og verden omkring os. Det er der rig mulighed for på Art Week Copenhagen, der begynder 23. maj.

To årlige kunstuger af festivallignende tilsnit beriger hovedstaden i disse år: den snarligt forestående Art Week Copenhagen (det er den, det handler om her) og messeugen i august med Chart Art Fair som hovedattraktionen. Man kan spørge sig selv, om kunstscenen er stærk nok, vild nok, interessant nok, sprudlende nok, dyb nok, klog nok, økonomisk stærk nok og så videre nok til at trække sig selv og publikum op sådan for real ad to omgange i et kulturelt bredt anskuet allerede ekstremt mættet og hyperproducerende festivallandskab som det danske. Her følger syv gode grunde til at tage på Art Week Copenhagen