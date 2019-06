Bryster, baller og maver til den store guldmedalje: Nu kan alle se prins Alberts pikante gaver

Den victorianske æra, opkaldt efter den britiske dronning Victoria, er kendt for sin bornerthed.

På de fleste billeder, der findes af dronningen, som levede fra 1819 til 1901, ser hun også noget reserveret ud.

Men på hjemmefronten har dronning Victoria haft anderledes pikante tendenser, viser en ny udstilling i dronningens og hendes mand prins Alberts sommerresidens Osborne House på Isle of Wight.

Eksempelvis ses på udstillingen disse tre yppige gratier, som Victoria købte til sin mands fødselsdag i 1848.

Foto: © Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth Ii 2019





I de kongeliges arbejdsværelse, lige over skrivebordet, hang et stort maleri begået af overklassemaleren Franz Xaver Winterhalter.

Det er dog ikke et portræt af den type, maleren blev berømt for, men et frivolt billede af 11 unge kvinder, der slænger sig ved en skovsø.

Man kan genkende Winterhalters stil i de næsten vulgært luksuriøse og eventyragtige klædedragter, men det er ikke meget, de dækker.

Der er bryster og baller og maver til den store guldmedalje.

Under det billede, som prins Albert fik, da han fyldte 33, har de kongelige så siddet og svaret på dagens post.

»Der er en overflod af bar hud her på Osborne«, siger udstillingens kurator, Michael Hunter, til The Guardian.

Fakta Er prins Albert ikke også ...? Jo, der findes også en intimpiercing, der hedder en prins Albert. Der er tale om en piercing, der går gennem urinrørsåbningen og ud på den anden side, hvor penishovedet slutter. Historien lyder, at prins Albert havde en guldring i penis, som han angivelig fik, da han var i 20’erne. Grunden skulle være, at det passede godt til tidens mode med stramme bukser. Virkelighedens historie er nok nærmere den, at den amerikanske piercer Jim Ward, der gjorde kropsudsmykninger populære i 1970’erne, har fundet på historien. Han udgav en pamflet med kulørte historiske forklaringer på en række piercinger, som var det pure opspind. Vis mere

Mange kender dronning Victoria »som en gammel kvinde klædt i sort og temmelig ulykkelig«, siger han. Det billede er ikke hele sandheden, mener han.

»Hun var åben over for nøgenhed og det sensuelle – mere åben end Albert, som, måske overraskende, var den mest sippede af de to«, siger kuratoren.

I billardrummet står en marmorstatue af en kvinde på vej i bad, og sådan kan man finde nøgenhed hele vejen gennem bygningen.

En af de vildere gaver var prins Alberts idé. Han bestilte hos den tyske billedhugger Emil Wolff en heltestatue i græsk stil i fuld mandsstørrelse – forestillende prinsen selv.

Prins Albert i den mest vovede udgave med kort skørt og bare fødder.

Den tysk-græske helt kigger stålfast ud i rummet, man ser tydeligt hans ene brystvorte under panseret, og de svulmende overarme og flotte ben overlader ikke meget til fantasien.

Så lidt, at det faktisk blev for voldsomt for prins Albert, selv om dronning Victoria angivelig syntes, at det var en dejlig statue.

Det var de bare fødder og den ekstremt korte tunika, der var problemet.

Ifølge The Guardian fandt prinsen statuen »for upåklædt til at have stående i et værelse«.

En ny statue, som nu står på Buckingham Palace, viser mindre lår og har sandaler på.

Det pikante førsteoplæg endte i de private gemakker på Isle of Wight.