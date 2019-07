Rembrandt-mesterværk restaureres for øjnene af publikum

Rembrandts næsten 400 år gamle mesterværk ’Nattevagten’ gennemgår i øjeblikket en omfattende restaurering, og det sker lige for øjnene af publikum.

Det skriver Artsy.net.

Maleriet, der forestiller kaptajn Banning Cocq, som i sin tid også bestilte billedet, og hans kompagni, der er ved at gøre sig klar til at marchere, hænger på Rijksmuseum i Amsterdam. Her er der sat glasruder op på et lille areal omkring maleriet og konservatorerne, der arbejder med lærredet og rammen, så museets gæster kan følge med i istandsættelsen og se, hvordan den slags arbejde foregår.

Museets direktør, Taco Dibbits, fortæller i en pressemeddelelse, at beslutningen om at restaurere maleriet i offentlighed skyldes, at Rembrandts værk »tilhører os alle«.

»Der kommer mere end 2,5 millioner mennesker og ser det hvert år. Det tilhører alle, der lever i Holland og i verden. Og vi følte, at offentligheden har ret til at se, hvad der sker med maleriet«, siger Taco Dibbits til BBC.

Det er den første større restauration af maleriet, siden en museumsgæst i 1975 gik amok og flere gange stak og skar i lærredet med en kniv.