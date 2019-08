Havde baron Rosenkrantz magiske hænder? Et slot på Djursland gemmer på en samling virkelig mystiske og stærkt dragende malerier

Arild Rosenkrantz var adelig, havde et vildt liv og var Rudolf Steiners yndlingskunstner. Og han kunne male, så det nærmest lyste. I anden del af vores serie om landets mest excentriske kunstnere besøger vi et slot på Djursland, hvor man kan besigtige den gamle barons magiske og vanvittige billeder.

Det er som at stikke hovedet langt ind i verdens bedste knaldroman at læse historien om Arild Rosenkrantz. Eller … baron Arild Rosenkrantz, for at sætte trumf på.