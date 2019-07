Hallo, rumvæsener. Kan I se os? Dansk kunstværk sender laserlys op til Månen

Siden den første månelanding i 1969 har et spejlsystem på Månen reflekteret lyset fra Jorden. Nu sender et nyt spejlsystem på DTU i Lyngby grønt lys op til Månen.

Kunst. Onsdag aften var himlen over DTU i Lyngby helt neongrøn. Rumafdelingen DTU Space sendte nemlig et kraftigt grønt laserlys op i luften i retning af Månen.

Lyset kom fra kunstværket ’Mirror Stage’, som er en skulptur, der er skabt i samarbejde mellem rumeksperter på DTU Space og kunstneren Honey Biba Beckerlee med støtte fra Statens Kunstfond.

Anledningen er 50-året for Apollo 11-missionens ankomst til Månen 21. juli 1969, hvor Neil Armstrong blev det første menneske, der betrådte Jordens drabant. Dengang satte besætningen fra Apollo 11 en retroreflector op, som er et et spejlsystem, der kan reflektere indkommende lys afsendt fra Jorden.

I værket ’Mirror Stage’ er det den retroreflector, som Honey Biba Beckerlee har taget udgangspunkt i, for udstyret på Månen fungerer stadig. De 100 små spejle i ’Mirror Stage’ kan nemlig reflektere et laserlys fra Jorden i retning af Månen, hvorfra det i princippet kan reflekteres tilbage mod værket og stå og svinge frem og tilbage mellem Månen og Jorden.

Foto: DTU Space/Mikal Schlosser.

På den måde kan der skabes en form for kontakt mellem Jorden og rummet – og ifølge kunstneren også mellem nutid og fortid.

»Ideen er at sætte refleksioner i gang hos betragteren«, udtaler Honey Biba Beckerlee i en pressemeddelelse og fortsætter: »Værket giver stof til eftertanke omkring Månens rolle i menneskets refleksion over dets plads i det store univers og trangen til at udvikle teknologi, der gør det muligt at udforske det«. Værket vil fremover kunne ses på DTU’s område, som er tilgængeligt for offentligheden.