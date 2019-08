Handlede for Bill Gates og stjal millioner fra Picasso-salg: Kendt kunsthandler skal 12 år i fængsel

Timothy Sammons lovede kunderne – der blandt andet inkluderede Bill Gates – upartisk, uafhængig og professionel rådgivning i at købe, sælge og eje kunst.

Sammons var chef for auktionshuset Sotheby’s kinesiske kunstafdeling, havde et strålende ry og rådgav stenrige klienter i at bytte, købe og sælge kunstværker fra kunstens helt tunge drenge som Picasso, van Gogh og Chagall.

Nu skal Timothy Sammons ind og brumme den i 12 år.

Han er blevet dømt i byretten på Manhattan i New York for mellem 2010 og 2015 at bruge kunstværker, der ikke tilhører ham, til at stille sikkerhed i forbindelse med optagelse af private lån for millioner.

Derudover har han franarret sine britiske, amerikanske og newzealandske kunder mellem 10 og 30 millioner dollars (mellem 67 og 201 millioner kroner). Det skriver The Guardian.

Regninger og flyture på første klasse

Det drejer sig bl.a. om milliondyre mesterværker som Marc Chagalls ’Rêverie’ og Pablo Picassos ’Buste de femme’, som Sammons altså brugte til at stille sikkerhed for sine private lån.

Derudover har Cyrus Vance, der var anklager i retssagen, forklaret, hvordan Sammons brugte sin brancheviden og ekspertise til at opnå tillid hos mulige kunstsælgere og derefter »brød den tillid ved at putte pengene fra salgene ned i lommen for at understøtte sin egen ødsle livsstil«.

»Ofrene har ikke bare mistet millioner af dollars, men mange har mistet værdifulde kunstværker, der har været i deres familier i generationer«, siger Vance ifølge The Guardian.

Sammons har angiveligt brugt pengene på dyre medlemskaber, kreditkortregninger og flyture på første klasse.

Sagens dommer, Ann Scherzer, kalder sagen »ekstremt seriøs og meget rystende«, fordi Sammons »nægter at tage ansvar eller udtrykke anger« for sine forbrydelser.

Timothy Simmons, der har været under anklage siden 2015 og nu er dømt, siger selv, at han »altid har sagt, hvor ekstremt ked af det jeg er over for de familier, jeg har traumatiseret«.