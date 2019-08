18.000 stjålne værker reddes fra kartel-lignende kunstsmuglernetværk

En stor multinational operation foretaget af den Europæiske Unions politienhed, Europol, i et samarbejde mellem 29 lande har medført vilde fund. I aktionen, som skal bekæmpe ulovlig handel med kulturelle genstande på tværs af landegrænser, er der blevet beslaglagt mere end 18.000 stjålne værker og foretaget 59 arrestationer.

Det skriver The Art Newspaper.

Indsatsen, der har fået navnet ’Pandora III’, har indbragt alt lige fra arkæologiske genstande til møbler, mønter, malerier, musikinstrumenter og skulpturer – samt en bibel fra det 15. århundrede, der blev stjålet for 25 år siden i Tyskland. Størstedelen af genstandene stammer fra Europa med nogle få afstikkere til Colombia, Egypten, Irak og Marokko.

Eftersom flere af kunstgenstandene bliver solgt ulovligt online på blandt andet sociale medier, har hollandske politimyndigheder bidraget med ugentlige ’cyberpatruljer’ som led i Pandora III. Her er 169 mistænkelige hjemmesider blevet sporet, hvilket har resulteret i en samlet beslaglæggelse af 682 stjålne værker.

I perioden mellem 22. og 30. oktober 2018 har politifolk fra alle 29 deltagende lande desuden foretaget undercover-aktioner i auktionshuse, kunstgallerier, lufthavne, arkæologiske steder og private boliger.

Pandora-operationen er den tredje af sin slags, hvor de to forgængere blev afsluttet i 2017 og 2018. Her blev der anholdt henholdsvis 75 og 51 personer, mens der blev reddet mere end 3.500 genstande under Pandora I og mere end 41.000 under Pandora II.

Pandora er ifølge The Art Newspaper et af flere tiltag, der har til formål at bekæmpe ulovlig handel med genstande af kulturel værdi. I løbet af de seneste to årtier er antikvitetsmarkedet nemlig i stigende grad blevet brugt som et sted til at hvidvaske penge i forbindelse med organiseret kriminalitet og terroristgrupper.