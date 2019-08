Allerede som barn var han billednarkoman: Ahmad Siyar Qasimi var kun 20 år gammel, da han kom ind på Kunstakademiet. I første forsøg

Hvis Ahmad Qasimi er fascineret af et motiv, så maler han det. Men fascinationen går på det rent visuelle, på billedets såkaldte overflade. Hvis der knytter sig en særlig historie til motivet, er den ikke aktuel for kunstneren, der vælger at fastholde det. Et sådant motiv skal hverken tiltrække eller frastøde, for hans fascination af det handler ikke om smag.