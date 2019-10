Trods politiske uroligheder er kunstmarkedet i Hongkong i fremgang: Maleri af lille pige med kniv bag ryggen solgt for svimlende millionbeløb

Den japanske kunstner Yoshitomo Naras maleri blev solgt for 169 millioner kroner på en auktion i Hongkong. Det er langt mere, end hvad kunstneren ellers sælger sine værker for.

Hun er ikke kun vred. Hun har også en kniv bag ryggen, som hun måske hiver frem, hvis du kommer for nær.

Men trods pigens uforsonlige udtryk på japanske Yoshitomo Naras maleri slog værket auktionsrekord, da det lørdag blev solgt hos Sotheby’s i Hongkong.

25 millioner dollars gik maleriet for, hvilket svarer til cirka 169 millioner kroner. Det er fem gange dyrere end Yoshitomo Naras hidtidige rekord fra foråret, hvor et af hans værker blev solgt for 4,5 millioner dollars.

Hvorfor ’Knife Behind Back’ fik så højt et hammerslag, kan kunsttidsskriftet Artnet.com ikke forklare.

Maleriet er malet i år 2000, da Yoshitomo Nara vendte tilbage til Japan efter at have opholdt sig 12 år i Tyskland. Motivet med barnet og de store åbne øjne er typisk Yoshitomo Nara, men det er kun værkets titel, der afslører, at pigen ikke står med et stykke legetøj bag sin ryg. Det gør hende måske mere interessant for kunstsamlere, og det fik i hvert fald seks ihærdige bydere til at presse prisen i vejret lørdag aften.

I følge Artnet.com er Hongkong blevet et marked, hvor priserne er på himmelflugt for både asiatisk og ikke asiatisk kunst.

Sotheby’s i Hongkong har på det seneste slået flere rekorder for både kinesisk og etiopisk kunst, og de politiske uroligheder har ikke lagt en dæmper på den udvikling.

Til november skal der sælges flere værker af Yoshitomo Nara hos Sotheby’s i New York. Her vil hammerslagene afsløre, om den japanske kunstner er inde i en god stime, eller om den lille pige med kniven på ryggen var en enlig – og meget vred – svale.