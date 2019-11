5 hjerter: Han har skabt en ny variant af surrealismen

FOR ABONNENTER

Lad os slå én ting fast: at tegne et dyr, en plante, et menneske, et objekt eller noget helt femte er at erobre noget, som man begærer. Når tegneren tegner, gør han et stykke af den verden, der omgiver ham, til en bestanddel af sin helt egen verden. Sådan tegner billedkunstneren Troels Carlsen, han tegner endda godt, og han tegner for at kunne kombinere de mest forskellige organismer fra forskellige verdener, som han nu synes, de bør se ud.