Først kostede det en halv million. Nu står det til 15 mio. dollars: Dette maleris værdi stiger, hver gang det kommer under hammeren

Der findes en række kunstværker på markedet, som mangedobler deres værdi, hver gang de kommer under hammeren. ’The Ring’ af den caribiskamerikanske neoekspressionistiske graffitikunstner Jean-Michel Basquiat er et af dem.

Da maleriet blev solgt i 1999, gik det for under en halv million dollars, hvilket vakte opsigt. Men siden er det solgt for over vurderingen, hver gang det har ramt markedet. Nu kommer maleriet på auktion igen og er denne gang vurderet til mellem 10 og 15 millioner dollars, svarende til mellem 66 og 100 millioner kroner.

Hos auktionshuset Phillips i New York slår man på tromme for, at det kunne være et selvportræt af kunstneren, da der er visse ligheder med et selvportræt, som kunstneren malede samme år. I 1981 havde Basquiat solgt sit første maleri, og han kunne, ifølge auktionshusets tolkning, siges at stå som en ubestridt »sejrherre« ligesom figuren i maleriet.

»Hans (Basquiats, red.) idoler kæmpede altid på to fronter, idet de konstant var nødt til at overkomme racemæssige uligheder uden for ringen, samtidig med at de kæmpede for at vinde de største mesterskaber. Deres bedrifter gav genklang i Basquiat«, lyder det fra Scott Nussbaum fra det amerikanske auktionshus ifølge Artnet News.

Madonna og DiCaprio har købt hans værker

Hvad Basquiat selv ville sige til den tolkning, kan vi kun gætte på. Han døde i en alder af 27 år i 1988 af en overdosis heroin. Siden er han blevet en af de mest eftertragtede amerikanske kunstnere, der opkøbes af alt fra rige japanere til berømtheder såsom David Bowie, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp og Madonna. Sidstnævnte dannede for øvrigt par med kunstneren en kort overgang.

I 2017 kom Basquiat med i klubben af kunstnere, hvis værker går for over 100 millioner dollars, da et maleri uden titel fra 1982 blev solgt til en japansk milliardær.