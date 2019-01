Uv-lys sladrer om stjernekunstner: Basquiat skjulte sære motiver i sine malerier

De skjulte tegn blev fundet ved et tilfælde, og det er ikke første gang undersøgelser af den afdøde kunstners malerier har afsløret former, som ikke kan ses med det blotte øje.

Hemmelige tegn? Eller bare tilfældige kradserier?

Uanset hvad så var der ingen, der vidste, hvad et maleri af Jean-Michel Basquiat gemte på, før Emily Macdonald-Korth, en konservator fra New York, helt tilfældigt opdagede det.

Billedets ejer ønskede at få bekræftet, om hans maleri nu også var fra 1981. Det krævede en pigmentanalyse og en nærmere undersøgelse med ultraviolette og infrarøde stråler. Og pludselig var det mærkelige tegn dér, midt mellem E’et og P’et i det ord, som kunstneren havde skrevet midt i farven.

Hvad tegnet, der lignede en lodret dobbeltpil, skulle gøre godt for, var der ingen, der vidste, og man kunne ikke spørge Basquiat. For den amerikanske maler døde i 1988. Det eneste sikre var, at tændte konservatoren lyset i loftet, forsvandt tegnet. Og det kom først tilbage i al sin gådefuldhed, når de ultraviolette stråler lyste igen.

Foto: Longevity Art Preservation

Sådanne former, som kun uv-stråler kan kalde frem, er tidligere fundet i andre billeder af Basquiat, f.eks. i ’Orange Sports Figure’ fra 1982, som blev til kun få måneder efter det maleri, som Emily Macdonald-Korth havde undersøgt. Og en pil vides ligeledes at dukke op i ’Poison Oasis’, et andet Basquiat-maleri fra 1981.

Måske vil andre malerier af Basquiat også afsløre sære tegn og underlige gerninger, hvis de bliver undersøgt nøjere med uv-lys.

Vi venter i spænding på resultaterne.