Hans værker bliver solgt for millioner af kroner, men det er slet ikke ham, som har lavet dem, lyder det nu

Flere af den kendte spanske maler Francisco de Goyas malerier er slet ikke malet af ham selv.

Det vurderer den britiske kunsthistoriker Juliet Wilson-Bareau.

Malerierne, som er solgt for millioner, menes derimod at være malet af flere af assistenterne til kunstneren, som levede fra 1746 til 1828.

Det skriver The Guardian.

Juliet Wilson-Bareau, som bl.a. underviser i Goyas værker på University of Oxford, opfordrer museer, som har malerier hængende af den spanske kunster, til at undersøge dem, da der er så mange »problematiske« malerier, som muligvis ikke er af kunstneren selv. Juliet Wilson-Bareau siger, at hun ser flere auktionshuse, der sælger malerierne under kunstnerens navn, selv om de ikke er malet af ham.

Foto: Francisco Seco/Ritzau Scanpix Et portræt med titlen 'Duchess of Alba' hang til udstilling i Madrid i 2017, men måske er det slet ikke ægte.

»Det er et minefelt«, siger hun om de uægte malerier:

»Malerier, der er blevet sat spørgsmålstegn ved, bliver alligevel solgt som værende af Goya, bevidst eller ubevidst. Alle vil have et maleri af Goya«.

Juliet Wilson-Bareau mener, at det vil tage flere år at undersøge markedet for ægte og uægte Goya-malerier.

»Vi har kendt til problemet i mange år, men alle bør lave deres research nu. Næsten alle museer, som har Goya-malerier, har også et uægte. De er meget udbredte. Nogle af dem er relativt åbentlyst falske, men mange var også malet af hans assistenter«, siger hun.

»The Metropolitan Museum i New York har allerede nedgraderet flere malerier som værende af andre end Goya selv, men uden at være i stand til at bekræfte hverken dato eller maleren bag dem«.

Færre værker er lig med større værdi

The Metropolitan Museum sidder blandt andet inde med en kopi af maleriet ’Majas on a Balcony’. Det, som museet er i besiddelse af, er malet af Goyas assistent Asensio Julià, vurderer Juliet Wilson-Bareau.

Malerier af Asensio Julià er også en del af den udstilling af Goyas værker, som kan ses på Museum of Fine Arts i Agen, en by i det sydvestlige Frankrig. Fordi malerierne er malet i samme studie, er det svært at overbevise folk om, at der både er ægte og uægte Goya-værker, siger Juliet Wilson-Bareau:

»Det er derfor, folk hænger fast i opfattelsen af, at de alle er af Goya, selv om nogle af os kan se, at de ikke er«.

Juliet Wilson-Bareau siger, at hvis et maleri viser sig at være uægte, så falder værdien drastisk. Hun tilføjer dertil:

»Jo flere værker der bliver erklæret uægte, jo mere stiger værdien på Goyas egne«.