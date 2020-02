330 Rubiks-terninger kan indbringe mere end en milllion kroner

Et kunstværk, der forestiller Mona Lisa, lavet af 330 Rubik-terninger forventes at blive solgt for over en million kroner i denne måned.

330 Rubik-terninger forventes at blive solgt for mere en million kroner i Paris i denne måned, skriver Gulf News.

De små mekaniske plastiklegetøjsterninger var særligt populære i 1980’erne. Opgaven med terningen er, at man skal bringe dem tilbage til deres oprindelige orden, hvor hver side har samme farve.

De 330 terninger her er blevet vendt og drejet og sat sammen af den franske street art-kunstner Invader, så de forestiller Leonardo da Vincis klassiker ’Mona Lisa’.

Kunstværket fra 2005 har det mundrette navn ’Rubik Mona Lisa’, og Mona Lisas berømte smil er ikke helt så tydeligt i denne pixelerede udgave af renæssancekvinden. Faktisk er det bare to små blå firkanter.

Det forventes, at værket bliver solgt for op imod 150.000 euro, svarende til lidt over 1,1 million kroner, når det kommer under hammeren på auktionshus Artcurial på Champs-Elysées i Paris den 23. i denne måned, hvor flere værker af Frankrigs førende street art-kunstnere er sat til salg.

’Rubikcubism’

Den franske street art-kunstner Invaders borgerlige navn er Franck Slama, og han er især kendt for at have limet gadekunst, der forestiller figurer fra computerspillet Space Invaders, på murværk og andre genstande i gadebilledet i over 30 lande. Der findes endda en applikation til fans, der ønsker at finde værkerne, når de er ude at rejse:

’Mona Lisa’ er det første i en række af mesterværker fra kunsthistorien, som Invader har tænkt sig at genskabe i Rubik-terninger.

Han påstår derfor, at han nu har grundlagt skabelsen af en helt ny kunstbevægelse kaldet ’Rubikcubism’ efter terningens engelske navn: Rubik’s Cube.

Han har for eksempel allerede kastet sig over den impressionistiske maler Édouard Manets ’Le Déjeuner sur l’herbe’ (’Frokost i det grønne’) og Gustave Courbets kontroversielle maleri ’L’Origine du monde’ (’Verdens oprindelse’).

Også den afdøde sanger David Bowie er blevet foreviget i legetøjsterningerne af kunstneren:

Rubik-terningen blev opfundet af den ungarske billedhugger Emo Rubik i 1970’erne som et undervisningsredskab, han kunne bruge til at forklare tredimensionelle former til sine arkitektstuderende.