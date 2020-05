Det skulle være hans livs udstilling, men så kom krisen. Nu får dansker alligevel lov til at vise mesterværker på stort museum

Danae. Efter at have konsulteret et orakel spærrede Danaes far hende inde i et tårn. Men det lykkedes Zeus at komme ind i tårnet som en gylden regn og besvangre hende, som man ser her på Tizians maleri fra cirka 1551–3, olie på lærred. 114,6 x 192,5 cm. Resultatet af den gyldne regn blev helten Perseus.